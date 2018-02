Wethouder Ekhart geprezen bij afscheid: ''Gebrek aan ego''

Een man van en voor het volk, een echte rode en een Cambuursupporter in hart en nieren. Zomaar een paar typeringen die donderdag voorbij kwamen op de afscheidsreceptie van Andries Ekhart als wethouder van Leeuwarden. Als locatie was heel toepasselijk gekozen voor de zakenruimte van Cambuur, de club waar hij bijna nooit een thuiswedstrijd van overslaat.

''Gebrek aan ego''

Collega-wethouder Henk Deinum prees Ekhart om zijn humor, zijn inzet voor de mensen en de zaak, en het gebrek aan ego. ''Een bijzondere eigenschap in onze kringen'', vindt Deinum.

Lutz Jacobi heeft er respect voor dat Ekhart na 16 jaar wethouderschap in Sneek en Leeuwarden plaats gaat nemen in de gemeenteraad van Leeuwarden. Volgens haar gaat dat niet meevallen voor Ekhart met alle kennis die hij heeft. ''We zullen lief voor hem zijn'', zegt ze.

''Vergeet nooit dat hij uit een volksbuurt komt''

Oud-burgemeester van Leeuwarden en Súdwest-Fryslân Hayo Apotheker heeft veel met Ekhart gewerkt. Hij ziet Ekhart vooral als ''een jongen met een goede opleiding en een brede blik, maar ook iemand die nooit vergeet dat hij uit een volksbuurt afkomstig is.'' Volgens Apotheker is dat ook de reden dat Ekhart de politiek is ingegaan.

Ekhart zelf had graag nog een termijn als wethouder verder gewild. Daar windt hij geen doekjes om. Nu kijkt hij uit naar wat meer vrije tijd en zijn werk in de raad. ''Er zal wel genoeg op mijn pad komen'', zegt Ekhart. Ook denkt hij dat hij mogeljk nog iets kan doen bij de Culturele Hoofdstad.