''Onderzoek naar verkeerde registratie melkkoeien''

Ruim tweeduizend Nederlandse boerenbedrijven zijn nu stilgezet, omdat ze verdacht worden van fraude met de registratie van melkkoeien. Boeren schrijven dan meerdere kalveren toe aan een koe. Die heeft dan een meerling gekregen. Het voordeel: ze staan te boek als 'vaars'. Dat is een koe die nog niet heeft gekalfd. En dan mag je meer melkkoeien houden dan is toegestaan.

Hoogleraar plattelandsontwikkeling Dirk Strijker van de Rijksuniversiteit Groningen vindt dat moet worden onderzocht of wel echt sprake is van fraude. Hij kan zich goed voorstellen dat boeren het niet met opzet deden, maar dat er per ongeluk iets is misgegaan. De bedrijven die zijn stilgezet, mogen geen vee aan- of afvoeren.

Het ministerie van landbouw sluit niet uit dat er nog meer bedrijven worden geblokkeerd. Minister Carola Schouten zegt dat deze zaak de sector schade berokkent: ''Het is onacceptabel dat de fraude plaatsvindt. Er zijn ook bedrijven die het goed doen, en die zijn hier de dupe van.''