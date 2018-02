Speciaal boek met prenten van alle elf Friese steden

Een prentenboek met historische verhalen uit alle elf steden. Ambachtsmensen van het bedrijf Frisian Colorists & Restorers in de Blokhuispoort in Leeuwarden, zijn op dit moment druk bezig om die te maken. Alle Friese steden worden vertegenwoordigd in het boek, met voor elke stad een tekst en een prent. ''De verhalen moeten 'bijzonder met een randje' zijn'', zegt Antonio Leemburg van het restauratieatelier.

Frisian Colorists & Restorers is een restauratieatelier dat zich richt op het restaureren, boekbinden en inkleuren van oude landkaarten en antieke boeken. Maar nu verzamelen de medewerkers van het atelier dus historische verhalen van de Friese steden. De nadruk ligt voornamelijk op het inkleuren van de prenten. Het bedrijf is nog dringend op zoek naar verhalen uit Bolsward, IJlst en Sneek. Ze doen dan ook een oproep aan de inwoners van die steden om verhalen bij hen te melden. Dit moeten dus niet de grote beroemde verhalen zijn, maar de wat meer onbekende verhalen. De ambachtsmensen uit Leeuwarden schrijven deze verhalen dan op, en maken daar de prenten bij.

Het doel is dat alle prenten voor de zomer klaar zijn, om daarna in boekvorm uitgegeven te worden in het kader van Culturele Hoofdstad 2018.