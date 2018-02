Twee kinderen uit water gehaald in Feanwâlden

In Feanwâlden zijn twee kinderen uit het water gehaald vanuit een vijver aan het Feanhout. Waarschijnlijk waren de kinderen aan het spelen bij het ijs. Nadat de kinderen uit het water waren gehaald, zijn ze onderzocht door ambulancepersoneel. Hoe ze eraan toe zijn, is nog niet duidelijk. Voor de hulpverlening werd ook de brandweer opgeroepen. Die hoefde uiteindelijk niet in actie te komen.