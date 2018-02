Friese deelnemers aan de Spelen: Ireen Wüst

Nog een dag en dan is het zover: de Olympische Spelen in Pyeongchang (Zuid-Korea) gaan van start. Uiteraard komt er ook een groot aantal Friezen in actie bij het schaatsen en de shorttrack. Maar wie zijn dat, wat zijn hun beste prestaties bij de Olympische Spelen, en wat zijn de kansen op een medaille?

Sportredacteuren Koos Wieling en Roelof de Vries doen de komende week iedere dag een voorspelling over een Friese Olympische sporter. Het laatste oordeel is over Ireen Wüst.

Naam: Ireen Wüst

Woonplaats: Heerenveen

Geboortedag: 01-04-1986

Sport: schaatsen

Afstanden: 1000 meter, 1500 meter, 3000 meter, ploegenachtervolging

Olympische medailles:

2006 Turijn - 1e op de 3000 meter, 3e op de 1500 meter.

2010 Vancouver - 1e op de 1500 meter.

2014 Stotsji - 1e op de 3000 meter, 1e op de ploegenachtervolging, 2e op de 1000, 1500 en 5000 meter.

De kansen van Ireen Wüst volgens sportverslaggever Koos Wieling:

Ireen Wüst is nu al de meest succesvolle Olympiër van ons land. Als het er op aankomt, kan de Brabantse met een Friese vader en moeder heel veel. Zoveel eremetaal winnen als in Sotsji het geval was, zou een wonder zijn. Het doel van Wüst - ze wil altijd winnen, en is vaak op het goede moment in vorm - is minimaal een keer goud. Dan zou ze op vier Spelen achtereenvolgend goud hebben gewonnen. Let op Wüst op de 1500 en 3000 meter, en uiteraard ook met de Nederlandse (Friese) vrouwen op de achtervolging.

De Olympische Spelen in Pyeongchang beginnen op vrijdag 9 februari. Omrop Fryslân doet iedere dag rechtstreeks verslag van de verrichtingen van de Friese sporters op de radio en online. Al het nieuws over de Spelen is te vinden op omropfryslan.nl/os.