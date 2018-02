Haar laten knippen voor het goede doel

Het project 8ste Dag van Culturele Hoofdstad zoekt meisjes met lang haar, die dat willen laten afknippen. Het haar gaat naar de stichting Haarwensen. Die laat daar pruiken van maken voor kinderen die vanwege een medische behandeling, of door iets anders, kaal zijn geworden. Het project Haarmeisjes van de 8ste Dag is onderdeel van een groot scala aan optredens en projecten op 8 juli in de binnenstad van Leeuwarden.

De vlechten van de deelnemers worden achter elkaar door afgeknipt, en worden verzameld in een mand. Het is de bedoeling dat de deelnemers per persoon ongeveer dertig centimeter van hun haar laten afknippen. Na het knippen mogen de deelnemers naar de kapper om het haar netjes te laten bijknippen.