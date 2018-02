Het KNMI geeft voor het hele land code geel af voor vrijdag. Voor Fryslân geldt dat tussen tien uur 's ochtends en acht uur 's avonds. Oorzaak is de verwachte sneeuwval. Het KNMI denkt dat er in onze provincie zo'n een tot drie centimeter sneeuw zal gaan vallen. Ook in de rest van Nederland wordt vrijdag sneeuw verwacht.