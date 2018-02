Sander Arends naar halve finale ATP-toernooi in Montpellier

Tennisser Sander Arends uit Leeuwarden heeft de halve finale van het ATP-toernooi van Montpellier bereikt. Samen met zijn Kroatische maat Antonio Šančić​ was hij met 3-6, 6-4 en 10-5 te sterk voor de Nederlanders Wesley Koolhof en Artem Sitak uit Nieuw-Zeeland.

In de eerste set waren er kansen voor beide koppels. Waar Arends en Šančić een keer een break konden pakken, deden Koolhof en Sitak dat twee keer. Ook in de tweede set ging het lang gelijk op. Op 5-4 maakten Arends en Šančić​ het verschil, en dat leverde de winst in de set op.

De beslissende supertiebreak ging tot 3-3 weer gelijk op. Daarna konden Arends en Šančić​ een versnelling inzetten naar 7-4. Die voorsprong kwam niet meer in gevaar.

In de halve finale zijn de Japanner Ben McLachlan en Hugo Nys uit Frankrijk de tegenstanders.