Cel geëist voor man die surfers bewust wilde overvaren

Een 61-jarige inwoner van Assen is schuldig aan poging tot doodslag omdat hij op 19 augustus 2016 op de Hegemer Mar bewust op een aantal surfers is ingevaren met zijn zeiljacht. Dat vindt het Openbaar Ministerie. De officier van justitie eist nu achttien maanden cel tegen de man, waarvan negen maanden voorwaardelijk. De surfers waren volgens de officier extra kwetsbaar omdat ze in het water lagen, en daardoor minder snel weg konden komen. De surfers hadden hierdoor zomaar onder de boot van de Assenaar kunnen belanden. Of ze hadden de romp of de schroef kunnen raken.

Drank in het spel

De man uit Assen had drie keer zoveel gedronken dan is toegestaan, daarnaast had hij eerder op de dag de surfers ook al eens bijna overvaren. Toen de surfers hem hierna uitfoeterden, keerde de verdachte zijn boot en voer hij bewust op de slachtoffers af. De vrouwelijke surfer kon zich nog net aan de boeg van de boot afzetten, zij was hierna in shock.

Toen de politie het zeiljacht van de Assenaar wilde aanhouden, zat er niemand aan het roer, terwijl de boot onderweg was in de richting van een drukke vaargeul. De schipper lag in de kajuit te slapen. Volgens de verdachte was hij 'weggevallen', als gevolg van de combinatie van alcohol en zijn bloeddrukmedicijnen.

Grote gevolgen

Het voorval had grote gevolgen voor de verdachte, omdat hij als ICT'er werkzaam was bij de politie. Hij werd eerst geschorst en kreeg in februari ontslag. De man zit nu in de bijstand. Omdat hij geen Verklaring Omtrent Gedrag kan krijgen, heeft hij moeite met het vinden van een nieuwe baan. De officier laat weten dat ze deze omstandigheden heeft meegenomen in haar eis. Zij wil dat de man uit Assen 600 euro smartengeld betaalt aan beide surfers. De rechtbank in Leeuwarden doet op 22 februari uitspraak.