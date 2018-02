Hake wil goeie fase doortrekken bij Cambuur

Trainer René Hake van SC Cambuur stuurt vrijdag tegen MVV dezelfde elf spelers het veld in als vorige week tegen Go Ahead Eagles. Dat betekent dat er nog geen basisplaats is voor Daniel Crowley, die wordt gehuurd van Willem II. De andere nieuwe speler, Kenny Teijsse, maakte zijn debuut in de wedstrijdselectie.

Jordy van Deelen lag een week ziek op bed, maar keert terug en zit op de bank: "Ik ben een weekje behoorlijk ziek geweest. Deze week merk je dat je kracht en energie mist. Tegen MVV kan ik maximaal twintig minuutjes invallen." Naast de al langer geblesseerde spelers kan Hake ook geen beroep doen op Alvin Daniels, die woensdag geblesseerd raakte aan zijn enkel.

Meer trainen

Voor Hake is het een goeie eerste trainingsweek geweest. "Je ziet een groep met veel energie die veel wil doen en hard wil werken. Het is mooi om daar weer onderdeel van te zijn",​ vertelt de Drenthse trainer, die zijn ploeg bovendien vaker heeft laten trainen deze week. Dat is een verschil met eerdere periodes dit seizoen. "Ik denk dat het goed is om veel en verantwoord te trainen. Het is niet erg voor spelers om veel arbeid te leveren, dan word je een betere speler en dat loont in het resultaat."

Goeie fase

MVV is vrijdag de tegenstander van de Leeuwarders. Die ploeg heeft zes punten minder. Hake: "MVV heeft voorin spelers met specifieke kwaliteiten. Maar Cambuur zit in een goede fase en dat moet je doortrekken, ongeacht de tegenstander."