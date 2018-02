Al 24.000 kaarten verkocht voor Escher-tentoonstelling

Er zijn tot nu toe al 24.000 kaarten verkocht voor de speciale Escher-tentoonstelling in het Fries Museum in Leeuwarden. De tentoonstelling 'Escher op reis' is vanaf 28 april te zien. De voorverkoop begon twee maanden geleden. Voor de tentoonstelling komen er zo'n tachtig originele printen naar Leeuwarden, de geboorteplaats van Maurits Cornelis Escher. Die worden aangevuld met brieven, tekeningen, foto's en persoonlijke voorwerpen.

De tentoonstelling 'Escher op reis' is te zien tot en met 28 oktober.