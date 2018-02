Platform opgericht voor veiliger zeilen

Schippers van traditionele schepen willen er met elkaar en met andere partijen voor zorgen dat er veilig gezeild kan worden. Ze hebben daarom met onder andere keuringsbureau's en boekingskantoren het Platform Veiligheid Chartervaart opgericht.

Directe aanleiding is het ongeluk met het charterschip De Amicitia, anderhalf jaar geleden. Van dat historische schip brak de mast, die boven op drie passagiers viel. De slachtoffers overleefden dat niet. Later bleek dat de mast voor een deel was verrot. De oprichting van het platform is mede bedoeld om de kennis over het onderhoud van historische schepen met elkaar te delen.

Onderzoek

Het is nog altijd niet duidelijk of de schipper van de Amicitia ook voor de rechter moet komen voor het ongeluk met zijn charterschip. Volgens het Openbaar Ministerie zijn ze nog druk bezig met het onderzoek, maar zou er deze maand uitsluitsel moeten komen. De Raad voor de Veiligheid concludeerde vorig jaar al dat het ongeluk is veroorzaakt door een verrotte mast en dat de bruine vloot moet professionaliseren.