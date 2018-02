Herindelingscommissie moet fusie voorbereiden

In voorbereiding op de fusie van de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland tot de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân, is er nu een herindelingscommissie opgericht. Alle raadsfracties van de drie gemeenten hebben één raadslid die hierin zitting neemt. Zij moeten samen de voorstellen bespreken die te maken hebben met de nieuwe gemeente.

De raadsleden moeten met name kijken of de voorstellen klaar zijn voor besluitvorming in de nieuwe gemeenteraad in januari 2019. Die onderwerpen worden dan niet meer behandeld in de aparte gemeentelijke raadscommissies. De herindelingscommissie gaat voor de zomer één keer in de twee maanden vergaderen, daarna iedere maand. De eerste vergadering is op 21 februari.