Geesje Duursma wint Vrouw in de media Award 2017

Ondernemer Geesje Duursma uit Burgum heeft de Vrouw in de Media Award 2017 voor Fryslân gewonnen. Volgens 37 procent van alle stemmers heeft zij zich het beste geprofileerd in de media. Fractievoorzitter Lutz Jacobi van de PvdA Leeuwarden is op de tweede plaats geëindigd.

De Vrouw in de Media Award is een initiatief van het Mediaplatform Vaker in de Media en Sprekersbureau Zijspreekt. Met de prijs willen zij vrouwelijke deskundigen aanmoedigen om zichtbaarder te zijn in de media. Geesje Duursma is eigenaar van horecazaak De Pleats in Burgum. Ze zet zich in voor verschillende projecten op het gebied van onder andere cultuur, de Friese taal, onderwijs en zorg.