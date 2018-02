De politie is op zoek naar de sinds 4 januari vermiste 26-jarige Francis Blokhuis. Ze heeft haar niet gemeld bij de instelling in Leeuwarden waar ze onder behandeling is. Het is onbekend waar ze nu is of waar ze naartoe is gegaan. Mogelijk heeft de vrouw een gitaar bij zich. Ze heeft vaak alternatieve kleding aan, donker en wijd.

Francis Blokhuis is 1 meter 75 lang en heeft zwarte krullen. Mensen die weten waar ze is, worden gevraagd contact op te nemen met de politie,