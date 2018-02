Bob de Vries eerder naar huis voor de koeien en de kinderen

Schaatser Bob de Vries uit Haule gaat bij de Olympische Spelen een week eerder dan de rest van de sporters terug naar huis. Waarschijnlijk stapt hij het volgende weekeinde alweer op het vliegtuig terug naar Nederland. Hij wil en kan zijn drie kleine kinderen en zijn vijftig koeien niet langer missen. Zijn vrouw komt nog wel even langs in Zuid-Korea. De Vries rijdt aankomende zaterdag de vijfduizend meter. Hij is reserve voor de tien kilometer op donderdag over een week.

Speciale toestemming

De eindceremonie is op 25 februari. Sportkoepel NOC*NSF wil dat de Nederlandse ploegen met alle 33 sporters daar zo volledig mogelijk bij is. Bob de Vries heeft speciale toestemming gekregen om eerder terug naar huis te reizen. Hij heeft alle dagen contact met het thuisfront. De gezondheid van zijn koeien houdt hij goed in de gaten, via speciale apps. "Als ik zie dat de waarden van de melk niet in orde zijn, geef ik dat door aan de melker," zegt De Vries. Hij ziet zichzelf als een 'outsider' voor een medaille op de vijfduizend meter. "Het wordt een alles-of-niets rit voor mij."