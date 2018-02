BraboNeger in Friese talkshow: "Ik wil van mijn naam af"

Cabaretier BraboNeger wil van zijn artiestennaam af. Dat zei hij woensdagavond in de wekelijkse talkshow IepenUP in poppodium Neushoorn in Leeuwarden. Steven Brunswijk, zoals BraboNeger heet, vindt dat zijn artiestennaam niet een positieve bijdrage levert in het racismedebat. De Surinaamse Brabander merkt dat zowel zwarte als blanke mensen problemen hebben met zijn artiestennaam. Hij wil graag voor eenheid zorgen onder mensen van verschillende rassen en denkt dat zijn naam die in de weg staat.

"Brug tussen wit en zwart"

Steven Brunswijk heeft zijn artiestennaam BraboNeger niet zelf bedacht. Een Surinaamse man in Rotterdam bedacht de naam enige tijd geleden en sinds die tijd gebruikt hij die naam zelf ook. "Ik heb die naam zelf nooit gekozen. Maar nu besef ik dat de naam problemen geeft. Daarom gaat die naam de komende jaren of dit jaar al verdwijnen. Niet omdat ik zwicht voor de groep die een probleem heeft met die naam, maar omdat ik een brug wil zijn tussen wit en zwart."