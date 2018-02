Verdachte brute verkrachting wil niet bij rechtszaak zijn

De 32-jarige man uit Stiens die in augustus 2016 een 88-jarige vrouw met veel geweld verkracht zou hebben in haar seniorenflat aan het Europaplein in Leeuwarden, is niet van plan om aanwezig te zijn bij de behandeling van zijn strafzaak. Dat maakte zijn advocaat donderdagochtend bekend bij de pro forma-zitting. De advocaat zei dat zijn cliënt een sociale fobie heeft. Hij zou niet goed functioneren in ruimtes waar meerdere mensen bijelkaar zijn. Hij zou daarnaast ook depressieve klachten hebben, en bang zijn.

De Leeuwarder rechtbank heeft nog geen besluit genomen over de aanwezigheid van de verdachte. De rechtbank wil eerst het rapport van het Pieter Baan Centrum afwachten. De inhoudelijke behandeling van de zaak is op 22 maart.