Een man is donderdagochtend gewond geraakt bij een auto-ongeluk in Oldeberkoop. Op de Oosterwoldseweg botsten twee auto's door onbekende oorzaak op elkaar. Een van de bestuurders raakte hierbij bekneld in zijn auto. Hulpdiensten hebben de man bevrijd, gestabiliseerd en overgebracht naar een ziekenhuis.

In verband met het ongeluk is de Oosterwoldseweg momenteel afgesloten voor verkeer.