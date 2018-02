Drie jongens krijgen medaille voor redding man in rolstoel

Een medaille, een oorkonde en een kauwgompakket, dat was de beloning die de drie redders van de 82-jarige Henk Seerden uit Franeker woensdagavond kregen. Ze werden door het Carnegieheldenfonds in het zonnetje gezet, omdat ze Seerden in mei vorig jaar hebben gered. Hij was in het water beland net buiten Witmarsum, nadat zijn rolstoel gekanteld was.

De 12-jarige Jildert Wijbenga en Jesse van der Heide zagen het gebeuren en riepen de hulp in van de 15-jarige Johan van der Schaaf. Hij hield het slachtoffer boven water tot er meer hulp kwam. Zo kon Seerden uiteindelijk gered worden.

Jildert en Jesse kregen een officiële oorkonde en bloemen van het fonds en voor Johan was er ook een medaille. Van het slachtoffer kregen ze een kauwgompakket.