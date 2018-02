Promotie op tjalk in Rotterdam voor 11Fountains

Een delegatie van het Culturele Hoofdstadproject 11Fountains is van donderdag tot zondag in Rotterdam, om daar de elf kunstfonteinen te promoten. Dat doet de organisatie met behulp van de historische koftjalk De Tromp, die aan de Wilhelminapier ligt. De bedoeling is dat kunstliefhebbers, die deze week naar Art Rotterdam gaan, warm gemaakt worden voor het kunstproject in de Friese steden.

Aan boord van de tjalk kunnen mensen onder andere maquettes van de fonteinen bekijken en krijgen ze informatie over Fryslân. Deze expositie 'De Tocht' is van 8 tot en met 11 februari gratis te bekijken in Rotterdam van 11.00 tot 19.00 uur en vrijdag van 11.00 tot 21.00 uur.