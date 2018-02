Nieuw bestuurshuis Sneek moet zorgen voor beter contact

Het nieuwe bestuurshuis van Súdwest-Fryslân in het centrum van Sneek moet zorgen voor beter contact van de gemeenteraad met ambtenaren en publiek. Die wens werd woensdagavond uitgesproken door gemeenteraadsleden bij de officiële opening van het gebouw aan de Marktstraat. De afgelopen jaren werden alle raads- en commisarisbijeenkomsten gehouden in het voormalige gemeentehuis in IJlst. Volgens de raadsleden maakte dat het contact met de ambtenaren lastig, omdat zij in Sneek gestationeerd zijn.

Nu zit het bestuurshuis op minder dan honderd meter afstand van het stadhuis en dat moet het contact makkelijker maken. Ook moet het voor de inwoners van Súdwest-Fryslân makkelijker worden om bij de raad over de vloer te komen. Het bestuurshuis is de afgelopen jaren voor miljoenen gekocht en verbouwd en heeft naast een spiksplinternieuwe raadszaal ook kleinere plekken om bij een te komen. Dit voor bijvoorbeeld de verschillende fracties,