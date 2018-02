Bij een woning aan de Expansielaan in Jubbega is woensdagavond een tuinhuisje in vlammen op gegaan. Net na half negen kreeg de brandweer een melding binnen. De brandweer was snel ter plaatse en kon zo voorkomen dat het vuur naar de woning oversloeg. Het schuurtje en de motoren die erin stonden, kunnen als verloren worden beschouwd. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt bij de brand.

De oorzaak van de brand is nog onbekend.