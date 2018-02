Nog niemand aangehouden voor fietsen op spoor De Westereen

De politie doet opnieuw een oproep voor getuigen om zo meer informatie te achterhalen over de fietsen die twee weken geleden op het spoor bij De Westereen gelegd zijn. De schade was groot toen de stoptrein van Groningen naar Leeuwarden in de nacht van vrijdag 26 op 27 januari niet meer op tijd kon remmen voor de fietsen. De politie heeft veel reacties gekregen, maar dat heeft nog niet tot de aanhouding van één of meerdere personen geleid.

De politie neemt de zaak heel serieus en roept daarom mensen die informatie hebben op om zich opnieuw te melden via 0900-8844.