LIVE: IepenUP over Frysk Black

Een donkere huidskleur en regionale identiteit; hoe werkt dat? Word je raar aangekeken als je een donkere huid hebt en ook Fries spreekt? Friezen met een kleurtje en Tûmba (meldpunt discriminatie) spreken deze week in IepenUP over: Frysk Black. Iedereen is welkom in poppodium Neushoorn om mee te praten en meekijken kan natuurlijk ook online vanaf 20.00 uur via de livestream hierboven.

Vooroordelen en beeldvorming

Onder andere presentator Andrew Makkinga, geboren in Uganda, opgegroeid in Winsum (Groningen), schuift aan. Heeft zijn achternaam geholpen in zijn carrière? En wat bedoelt hij als hij zegt: "Wie voor zwarte piet is, heeft Mandela niet begrepen"? Ook de populaire BraboNeger, echte naam Steven Brunswijk, is te gast. Hij vertelt over zijn YouTube-filmpjes waarin hij met zijn Brabantse accent activiteiten doet die, volgens hem, alleen door witte mensen gedaan worden. IepenUP co-host Marianne Klijnstra, boerendochter en trotse Friezin vertelt haar verhaal over het opgroeien op het platteland als Fries met een kleurtje. Daarnaast zijn muzikant Frenk dos Santos, zanger Orlando Uitenwerf, zanger Carlos Hogendorp en mediaman Ramiro GRas aanwezig. De muziek is afkomstig van Shirma Rouse; bekend van televisieprogramma The Voice.

Alles kan in IepenUP

Discussie, optredens, lezingen, video's en muziek; in de wekelijkse talkshow IepenUP in poppodium Neushoorn kan alles. Elke woensdag staan de actualiteiten in de wereld centraal in het programma: hoe leven we met elkaar, welke subgroepen maken daar deel van uit en hoe zorgen we ervoor dat we elkaar vaker tegemoetkomen en beter begrijpen? Dat zijn zaken die aan bod komen in IepenUP.

Iedereen kan komen aanwaaien en meedoen aan de discussies in café De Backstage in poppodium Neushoorn. Het programma gaat iedere woensdag om 20.00 uur van start en is ook te volgen via Omropfryslan.nl en de Facebookpagina van Omrop Fryslân. Meer informatie over IepenUP is te vinden op hun Facebookpagina. IepenUP is een initiatief van Omrop Fryslân, Tresoar en Neushoorn Café en LF2018.