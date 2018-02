Leeuwarder studenten werken aan oplossing verkeersproblemen

Een app ontwikkelen waarbij jongeren elkaar aan kunnen spreken op elkaars gedrag in het verkeer. Dat was een van de ideeën van studenten van de opleiding Communicatie & Multimedia Design en Ruimtelijke Ontwikkeling van NHL Stenden in Leeuwarden. De opleidingen werken met het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Fryslân (ROF) aan oplossingen voor verkeersproblemen in Fryslân.

Woensdag, donderdag en vrijdag zijn er brainstormsessies in de Kanselarij in Leeuwarden. Het wordt een 'hackaton' genoemd, een bijeenkomst waarin specialisten langere tijd aan een oplossing voor een probleem werken. Vrijdag zal een jury, met daarin gedeputeerde Sietske Poepjes, de winnende oplossing kiezen.