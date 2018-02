Friese deelnemers aan de Spelen: Heather Bergsma

Over drie dagen is het zover, de Olympische Spelen in Pyeongchang (Zuid-Korea). Natuurlijk komt er ook een flink aantal Friezen in actie bij het schaatsen en shorttrack. Maar wie zijn dat, wat zijn hun beste prestaties bij de Olympische Spelen en wat zijn de kansen op een medaille?

Sportredacteuren Koos Wieling en Roelof de Vries doen de komende week elke dag een voorspelling over een Friese Olympische sporter. Vandaag het oordeel over Heather Bergsma.

Naam: Heather Bergsma

Woonplaats: Aldeboarn

Geboortedatum: 20-03-1989

Sport: schaatsen

Afstanden: 500 meter, 1000 meter, 1500 meter, massastart

Olympische resultaten: 2010 Vancouver - 6e op de 500 meter, 9e op de 1000 meter, 16e op de 1500 meter; 2014 Sotsji - 8e op de 500 meter, 7e op de 1000 meter, 7e op de 1500 meter, 6e ploegen-achtervolging

De kansen van Heather Bergsma volgens sportverslaggever Koos Wieling:

De wereldkampioene sprint van 2013 (Salt Lake City) en de wereldkampioene van 2017 op de 1000 en 1500 meter, heeft één ding nog nooit gedaan: goed schaatsen op de Olympische Spelen. Heather Bergsma, de vrouw van Jorrit, kan heel veel en dat zouden we deze Spelen wel eens te zien kunnen krijgen.

