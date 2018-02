'Thúskomme': Fries restaurant in Amsterdam

Onwennige Friezen in Amsterdam kunnen terecht bij 'Thúskomme', een restaurant met 'Fryslân' als thema. Kok Jurjen Nagel, die oorspronkelijk uit Makkum komt, heeft dit met de broers Maarten en Joost Heiligers opgezet.

Jurjen Nagel (34) woont sinds 2011 in Amsterdam. In Fryslân kon hij zijn culinaire ambities niet kwijt. "Ik keek in Fryslân veel om me heen. Leerde alle Friese producten en leveranciers kennen; dat vind ik mooi. Producten gebruiken van mensen die ze met veel passie hebben gemaakt." Zo kwam hij ook in de kassen terecht. Hij wilde dicht bij de ingrediënten zijn. Volgens Jurjen loopt Fryslân op culinair gebied achter en daarom vertrok hij naar Amsterdam waar hij bij verschillende restaurants werkte.

*Nostalgie

"Wat mij opviel, was dat de nostalgie uit Amsterdam verdwijnt. De oude plekjes maken ruimte voor hippe restaurants. Dat betekent dat Amsterdammers zoeken naar nieuwe plekjes die niet per se 'hip' zijn, maar plekken waar je fijn kunt zitten. En wij willen plezier hebben in ons werk. In de meeste restaurants gaat het om geld. Zoveel mogelijk geld verdienen. Het resultaat is dat werknemers met een arrogant en boos gezicht rondlopen. Dat willen wij niet. Dan maar iets minder geld verdienen. We staan er elke dag met plezier."

Doe maar normaal

Gasten moeten zich thuisvoelen zodra ze het restaurant binnenlopen. "Het moet 'doe maar normaal' uitstralen. Hier heb je een bord eten, maar wel eten met een verhaal. Fryslân staat bekend als een mooie en inspirerende provincie waar je rust vindt en je je kunt ontspannen." En dat willen de mannen ook met dit restaurant. Koffie, krantje lezen, borrelen; alles kan. En dan ook met producten uit Fryslân van kleinschalige leveranciers. Daarnaast willen ze ondernemers, buurtbewoners en kunstenaars een podium geven om hun creatie aan het publiek te laten zien. Jurjen heeft allemaal authentieke gerechten bedacht, zoals een tosti van 'Grutte Pier' met kaas, spek en prei. Elke maand komt hij in Fryslân om de ingrediënten zoals droge worst en kaas te halen. De voertaal in het restaurant is Fries en in de aankleding zijn subtiel wat schaatsen en een telegraaf terug te vinden.

Droom

Het restaurant opende haar deuren een maand geleden. Ze hebben niets te klagen over aandacht en gasten en krijgen complimenten in overvloed. Zijn grootste droom is bijvoorbeeld niet een restaurant in Amsterdam, maar juist in Fryslân. Misschien wel als de nieuwe Reitse Spanninga. "Voor hem heb ik veel respect,/ omdat hij mensen laat zien wat er in de provincie aan eten te krijgen is en het op culinaire wijze brengt."