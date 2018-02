Beelden op Markt in Dokkum gesloopt voor ijsfontein

Het kunstwerk Vitae op de Markt in Dokkum is woensdagmorgen gesloopt. Zo komt daar nu ruimte voor de nieuwe ijsfontein, een van de fonteinen van het project 11Fountains voor LF2018. Vitae werd in 2007 op het plein geplaatst en was onderdeel van de herindelingsplannen van toen, maar die zijn nooit uitgevoerd. Volgens wethouder Pytsje de Graaf van de gemeente Dongeradeel was daar geen geld meer voor. De ijsfontein is nu aanleiding om de Markt opnieuw in te delen.

Volgens de gemeente was sloop van het kunstwerk de enige oplossing. Het kon niet worden verplaatst, omdat het niet in delen kon worden vervoerd. De Graaf had wel wat moeite met de sloop: "Als je het weghaalt, wordt het vernield. Het doet ontzettend pijn, dat je een kunstwerk op deze wijze afvoert."

Rotte kies

Volgens Johan Talsma, ondernemer in Dokkum aan de Markt, vinden de Dokkumers het kunstwerk Vitae verschrikkelijk. "Dat is sowieso een stukje rotte kies van Dokkum", zegt Talsma. Tegen de nieuwe fontein heeft hij geen bezwaar. "Dat is een cadeautje van de provincie." Over het feit dat de ijsfontein 2,9 miljoen euro moet kosten, heeft Talsma wel wat op te merken. "Gemeente Dongeradeel is een grote regio en niet alleen Dokkum. De rest moet ook wat hebben."

De kunstenaars Gerard Groenewoud en Tilly Buij maakten het kunstwerk in de jaren tachtig en vinden het jammer dat de beelden plaats moeten maken voor iets anders. Vitae zou onderdeel worden van de herindeling van de Markt met een bomenrij en een gebouw. "Die herindeling is er nooit gekomen, dus het kunstwerk is nooit tot zijn recht gekomen", vertelt het kunstenaarsduo. "We hebben er vrede mee dat het nu wordt vervangen. En de ijsfontein is een mooi plan, niets mis mee."

IJsbaarden

De nieuwe ijsfontein is geïnspireerd op het ademen en de ijsbaarden van sommige Elfstedentochtschaatsers bij het passeren van Dokkum. De officiële opening van het project 11Fountains is op 18 mei 2018.