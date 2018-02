Man krijgt werkstraf voor bedreiging met gaspistool

Een man uit Buitenpost is woensdag door de politierechter in Leeuwarden tot een voorwaardelijke werkstraf van 40 uur veroordeeld, voor het bedreigen van zijn stiefdochter met een gaspistool. De rechter hield bij het bepalen van de hoogte van de straf rekening met de omstandigheden van de zaak. Zijn stiefdochter was drugsverslaafde, ze was net door een kliniek op straat gezet. Toen de man zag dat de stiefdochter bij haar moeder toch weer drugs gebruikte, ging hij door het lint en later volgde de bedreiging.

De man toonde bij de rechter spijt over wat er was gebeurd. Normaal is hij iemand die de discussie aangaat, maar nu was dat volgens hem niet mogelijk, verklaarde hij. De man is zelfs verslaafd geweest aan drugs, maar is afgekickt.