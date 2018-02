De nachtopvang van Zienn in Leeuwarden heeft ook de komende nachten extra bedden beschikbaar. De regeling ging afgelopen weekend al in, maar wordt verlengd vanwege de aanhoudende vorst. De afgelopen nachten sliepen gemiddeld zo'n 40 mensen in de nachtopvang, in de drukste nacht waren dat er 46. Er is maximaal plek voor 52 mensen.

De extra bedden zijn in ieder geval tot en met zaterdagnacht beschikbaar. Ook bij het Sociaal Pension in Sneek zijn extra overnachtingsplekken beschikbaar.