De tweede nacht met flinke vorst zorgt bij verschillende verenigingen in het land voor actie voor wie de eerste marathon kan organiseren. In Nijelamer zijn ze met hun gedachten bij een andere wedstrijd. De grote vraag is: kunnen ze daar binnenkort een kortebaanwedstrijd uitschrijven op hun ijsbaan? Het antwoord is nee, er is vijf centimeter nodig. En er ligt ongeveer twee centimeter.