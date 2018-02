KNSB: Voorzichtig positief over marathon op natuurijs

De schaatsbond KNSB is voorzichtig positief over de kans op een marathon op natuurijs. Gewoonlijk zijn er vier ijsverenigingen, die strijden om de primeur van de eerste marathon. Dat zijn de verenigingen in Noordlaren, Veenoord, Haaksbergen en Arnhem. Om de marathon te laten doorgaan, is drie centimeter ijs nodig. Volgens de KNSB zijn de ijsbanen in de vier plaatsen aardig op weg, maar hebben ze de benodigde centimeters nog niet bereikt.

Arnhem zit er met 2,5 centimeter het dichtst bij, maar daar hebben onbekenden schade aangericht aan het ijs. Veenoord en Haaksbergen zitten op ruim 2 centimeter, Noordlaren zit daar net onder. De temperatuur lag woensdag echter weer boven nul en het is de vraag of het ijs dan standhoudt. De verwachting voor de komende nacht is gunstig. De KNSB bekijkt de situatie woensdagavond opnieuw.