Portret Saskia: niet van Rembrandt, wel van Govert Flinck

Na 50 jaar is er duidelijkheid over wie het portret van Saskia Uylenburgh in het Fries Museum in Leeuwarden heeft geschilderd. Onderzoek door meerdere experts wijst uit dat het doek is gemaakt door een leerling van Rembrandt van Rijn, Govert Flinck. Saskia Uylenburgh is geboren in Fryslân en trouwde met Rembrandt. Lange tijd werd aangenomen dat het portret van zijn hand was, maar in 1968 werd vastgesteld dat dat niet zo is. Govert Flinck heeft het eerste deel van zijn opleiding tot schilder in Leeuwarden gevolgd bij Lambert Jacobsz. Als inwoners van het kleine Leeuwarden kenden Govert Flinck en Saskia elkaar. Beiden verhuisden in hetzelfde jaar (1634) naar Amsterdam. Flinck om bij Rembrandt van Rijn in de leer te gaan, Saskia als vrouw van Rembrandt.

Saskia

Saskia Uylenburgh is de grote liefde van Rembrandt. Ze leerden elkaar in Amsterdam kennen, maar trouwden in Sint Annaparochie vanuit het deftige huis van zus Hiskia en zwager Gerrit van Loo, secretaris van het Bildt. Hun liefde duurde echter maar tien jaar. Ze kregen vier kinderen, maar alleen de jongste, Titus, bleef in leven. Saskia zou hem niet zien opgroeien, op haar 29ste overleed ze in Amsterdam.

Tentoonstelling

Het schilderij van Flinck is vanaf 13 februari weer te bewonderen in Ferhaal fan Fryslân in het Fries Museum en later dit jaar in 'Rembrandt en Saskia: Trouwen in de Gouden Eeuw'. Deze tentoonstelling is vanaf 24 november 2018 in het Fries Museum te zien en vormt het startschot van het Rembrandtjaar 2019.