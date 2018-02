"Chippen van katten is een goede zaak"

Het is een goede zaak dat katten verplicht moeten worden gechipt, om zo het aantal wilde katten tegen te gaan en om ervoor te zorgen dat de herkomst van katten eenvoudiger is terug te vinden. Dat zegt Rixt Jellesma van stichting Kat in Nood in Drachtstercompagnie, naar aanleiding van berichten uit de Tweede Kamer. Een meerderheid daar is voor zo'n verplichting, die verplichting geldt nu al voor honden. Controleren of katten ingeënt zijn, wordt nog wel een probleem, denkt Jellesma.