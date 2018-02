PvdA: Gedeputeerde Poepjes moet bemiddelen bij Omrop Fryslân

De PvdA wil dat gedeputeerde Sietske Poepjes bemiddelt bij de interne conflicten bij Omrop Fryslân. De partij maakt zich zorgen over de werksfeer en het gebrek aan vertrouwen in de leiding bij de Omrop. In schriftelijke vragen wordt Poepjes daarom gevraagd of ze zich wil inspannen om met medewerkers, ondernemingsraad en de directie tot een oplossing te komen.

Werksfeer

"Het rommelt al geruime tijd op de werkvloer bij Omrop Fryslân", schrijven Statenleden Remco van Maurik en Douwe Hoogland. "Wij vinden het naar en vervelend dat het zo gaat. Vooral omdat wij weten dat de medewerkers van Omrop Fryslân zich met hart en ziel inzetten voor de Friese journalistiek. Een gebrek aan vertrouwen in de leiding en een onprettige werksfeer dragen niet bij aan het maken van kwaliteitsprogramma's en -berichtgeving."

Subsidie

Vorige week besloot de rechter dat een medewerker van de Omrop onterecht is ontslagen vanwege kritiek op de leiding. De PvdA wil nu van Poepjes weten of de ontslagvergoeding van 95.000 euro bruto ten koste gaat van het subsidiegeld dat de provincie aan de Omrop geeft. "Wij verwachten dat Poepjes ons kan verzekeren dat dit bedrag niet betaald wordt van het belastinggeld dat wij als provincie geven voor Friestalige programma's en journalistiek." De provincie Fryslân geeft jaarlijks ruim 665.000 euro aan de Omrop.

Reactie Jan Koster, directeur Omrop Fryslân:

"Het is jammer dat de twee Statenleden van de PvdA hun vragen vooral baseren op stukken uit de media. Helaas hebben ze niet even contact opgenomen met de Omrop om ook nog even bij de bron te checken. Ik nodig ze hierbij overigens van harte uit om zelf hun licht bij ons op te komen steken.

Wat het betalen van ontslagvergoedingen betreft, die worden niet betaald uit de provinciale subsidie. De besteding van de provinciale subsidie is in detail vastgelegd in een overeenkomst tussen de provincie en Omrop Fryslân."