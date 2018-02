Nieuw onderzoek naar problemen zeedijk bij Wierum

Er komt een nieuw onderzoek naar de problemen met de Waddenzeedijk bij Wierum. De dijk is daar in april 2016 versterkt met het vernieuwende product Elastocoast. Dat is een soort superlijm met steentjes erin. De laag zou de dijk weer voor vijftig jaar veilig moeten maken, maar al een paar maanden na het aanbrengen, bleek dat de laag op een aantal plekken losliet.

Stenen

Bij Wierum komt dat waarschijnlijk door stenen die voor de kust liggen. Die worden bij hoog water tegen de dijk gesmeten en vernielen de lijmlaag. Het Wetterskip, bouwbedrijf Heijmans en het rijk bekijken nu wat moet worden gedaan om verdere schade te voorkomen.

Elastocoast werd ook gebruikt bij Holwerd en Zwarte Haan. Ook daar raakten steentjes los, maar na verder onderzoek is volgens het Wetterskip duidelijk geworden dat zoiets alleen in het begin is gebeurd. Intussen is de laag daar stabiel.