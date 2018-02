Marga Waanders: "Dit was een heftige reactie"

"Dit was een heftige reactie", zegt Marga Waanders, burgemeester van Dongeradeel op het nieuws dat woensdag naar buiten kwam. Dokkum zou met de intocht van Sinterklaas aan een aanslag zijn ontkomen. De aanvoerder van de extreemlinkse actiegroep De Grauwe Eeuw wordt verdacht van het oproepen tot een moordaanslag. Hij had het voorzien op de acteur die Sinterklaas speelde. Tegen de verdachte loopt een strafrechtelijk onderzoek, naar aanleiding van een bericht dat afgelopen oktober op Facebook stond. Hij riep daarin op Sinterklaas te doden tijdens de intocht in Dokkum.

"We hebben het bericht gekregen toen we met de voorbereiding van de intocht bezig waren en hebben het besproken in de driehoek. Het was duidelijk dat we hier op moesten acteren. De man is niet in Dokkum geweest." Meer kan ze er niet over zeggen omdat het Openbaar Ministerie met de zaak bezig is. Wel geeft ze aan dat dit losstaat van de blokkade op de A7 van demonstranten.