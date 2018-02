Congres over lichtvervuiling; werkbezoek op Ameland

Een aantal Europese landen is in Fryslân voor een congres tegen lichtvervuiling en het beschermen van het nachtelijke donker. Ze brengen woensdag een werkbezoek aan Ameland. Die gemeente loopt voorop met innovatieve verlichting in het buitengebied met positieve effecten voor de natuur. "Ze hebben daar groen licht," vertelt Femke van Akker. "Daar is de rode tint uitgefilterd en dan raken de vogels niet van slag als ze op trektocht zijn."

Een jaar geleden is het project Night Light begonnen naar een idee van architect Nynke Rixt Jukema. "Mensen zijn niet meer gewend om in het donker naar buiten te gaan. Ze zijn bang voor het donker. Eigenlijk zou je kinderen naar buiten moeten nemen in een heldere mooie nacht, dan kun je ook iets uitleggen over de sterren. Je ziet meer als het donker is, dan wanneer de lampen aan zijn."

In het project werken negen Europese partners samen. Nederland loopt voorop met het 'beleven van de nacht', terwijl andere landen verder zijn met de wetgeving. Op het congres kunnen de deelnemers van elkaar leren en informatie uitwisselen.