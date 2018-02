Nieuwe roeden voor dorpsmolen van Burum

De dorpsmolen van Burum is weer veilig nu die woensdag nieuwe roeden heeft gekregen. De vorige, die er nog maar een paar jaar opzaten, waren niet goed. Dat waren roeden in twee delen, die met bouten aan elkaar zaten. Als daar windkracht opkwam, konden ze uit elkaar scheuren en dat is levensgevaarlijk. Dit probleem speelt bij 47 molens in Nederland, waarvan zeven in Fryslân.

De molen van Burum heeft een jaar stilgestaan en is nu de eerste Friese molen die nieuwe roeden krijgt. Dat was nog een flinke klus, om de 19 meter lange roeden van vier ton door de smalle straatjes te manoeuvreren. In maart zal de molen weer draaien. De kosten die zijn gemaakt om de roeden te vervangen worden betaald door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.