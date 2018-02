Streppel: "Wedstrijd weggegeven in de eerste helft"

Na een goede start van het jaar, verloor SC Heerenveen dinsdagavond de eerste competitiewedstrijd van 2018. De ploeg van trainer Jurgen Streppel ging met 3-2 onderuit bij PEC Zwolle. De wedstrijd werd eigenlijk al verloren in de eerste helft. PEC speelde Heerenveen regelmatig van de mat. "Dit is frustrerend. We zitten in een goede fase. En om de wedstrijd dan zo weg te geven in de eerste helft, dat is heel erg vervelend."

"Onherkenbaar slecht"

Streppel herkende zijn spelers niet in de eerste helft: "De eerste helft was onherkenbaar slecht. Ik heb geen idee waarom. Als je zo slordig aan de bal bent en de bal inlevert, dan wordt het 'ren je rot'. Daar kan Zwolle gewoon te goed voor voetballen. We geven het weg in de eerste helft."

Veerkracht

Toch was het niet alleen maar frustratie bij Streppel. Hij zag ook dat zijn elftal veerkracht toonde in de tweede helft. Ze kwamen terug van 2-0 tot 2-1 en van 3-1 tot 3-2. Het was niet genoeg voor een gelijkspel of de winst, maar Streppel was voldaan met de inspanningen van zijn ploeg in die tweede helft: "We hadden meer lef in de tweede helft. Dat is wat wij kunnen en moeten doen. We tonen veerkracht en ik dacht zelfs dat we nog een punt hadden kunnen pakken."

Komende zaterdag speelt Heerenveen thuis tegen Roda JC.