In een woning aan de Molefinne in Heeg is dinsdagavond laat een dode man aangetroffen. Het gaat om de 56-jarige bewoner van het huis. Buurtbewoners alarmeerden de politie, nadat ze de man zagen liggen in de woonkamer.

De politie doet momenteel onderzoek naar de doodsoorzaak van de man. Daarbij krijgt de politie hulp van het Nederlands Forensisch Instituut.