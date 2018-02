In een woning in Heeg is dinsdagavond laat een dode man aangetroffen. De politie doet op het moment onderzoek naar de doodsoorzaak van de man. Daarbij krijgt de politie woensdagochtend hulp van het Nederlands Forensisch Instituut.

Meer informatie over de identiteit van de man of de toedracht van de dood kan de politie nog niet geven.