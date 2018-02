Verkeer op de Wâldwei, de A7 en de N381 bij Drachten moet woensdagochtend rekening houden met flinke vertragingen. Het staat op deze wegen vast door een ongeluk op de Wâldwei richting Leeuwarden, tussen knooppunt Drachten en Rottevalle .

Op de Wâldwei richting Leeuwarden is een rijbaan afgesloten voor verkeer. Het is nog niet duidelijk hoeveel auto's bij het ongeluk zijn betrokken en of er mensen gewond zijn geraakt.