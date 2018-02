De brandweer van IJlst moest er dinsdagavond aan te pas komen om een brand te blussen bij het kartonbedrijf Graphic Packaging in Sneek. Meerdere pallets papier hadden vlamgevat, en er kwam veel rook vanaf. Met een heftruck hebben medewerkers van het bedrijf de brandende pallets het gebouw uitgereden. Het bedrijf is ontruimd.

in januari was de brandweer ook al bij het bedrijf in Sneek. Toen waren er meerdere explosies vanwege een ketel olie die te heet geworden was.