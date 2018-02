SC Heerenveen verliest van PEC Zwolle

SC Heerenveen heeft met 3-2 verloren in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. De thuisploeg begon sterk aan de wedstrijd. Ze kregen kans op kans en na 23 minuten maakte Wouter Marinus de 1-0 voor PEC Zwolle. Nog geen vijf minuten later scoorde Younes Namli de 2-0. Beide spelers hebben een verleden bij SC Heerenveen.

In de tweede helft kwamen de Friezen beter in de wedstrijd. Na 69 minuten maakte Denzel Dumfries de 2-1. Het antwoord van PEC kwam kort daarna. Mustafa Saymak zette de 3-1 op het scorebord. In de 80e minuut kwam Heerenveen opnieuw terug in de wedstrijd. Reza Ghoochannejhad maakte de 3-2 op aangeven van Denzel Dumfries. SC Heerenveen ging nog op jacht naar de gelijkmaker, maar PEC Zwolle kwam niet meer in de problemen.

Na dit verlies staat Heerenveen op de achtste plek met 30 punten uit 21 wedstrijden.