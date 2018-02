Verbazing over communicatie sloop woningen Oosterwolde

Raadsleden van de gemeente Ooststellingwerf heeft dinsdagavond bij de commissievergadering met verbazing gereageerd op de communicatie over de sloop van 44 woningen in de wijk Haerenkwartier in Oosterwolde. Woningcorporatie Actium verstuurde maandag een brief met dit nieuws aan de bewoners. Volgens de ChristenUnie kwamen de bewoners er toen pas achter dat hun huis gesloopt gaat worden. Volgens GroenLinks lijkt dat nergens op.

Problemen

Het Haerenkwartier is sinds 2010 een aandachtsgebied in het project Aandachtsgebieden Stellingwerven. In de wijk staan alleen sociale huurwoningen. Deze 171 woningen zijn gebouwd in de jaren '60. Ze zijn niet goed geïsoleerd en dat zorgt voor tocht-, vocht- en schimmelproblemen. De 127 woningen die blijven staan, worden gerenoveerd. Voor de 44 woningen die gesloopt worden, komt nieuwbouw terug. Actium investeert 14 miljoen euro en daarmee moet de wijk er weer 25 jaar tegenaan kunnen.

Lastige gesprekken

In de commissievergadering zei manager Marcel van Halteren van Actium dat het een lastige boodschap was. "Je zult maar horen dat je huis gesloopt wordt." De woningbouwcorporatie praat volgende week in twee sessies met de bewoners over de verdere gevolgen van dit besluit. Dat worden zware gesprekken, zegt Van Halteren: "Het lukt nooit om het iedere inwoner tot overeenstemming te komen over sloop, renovatie of niets doen. Met een blokje van acht woningen krijg je nooit iedereen mee."

Klankbordgroep

Wethouder Engbert van Esch zegt dat er vanaf het begin met veel mensen in de wijk is gesproken, om alle wensen in kaart te brengen. "Dan mag je dus vaststellen dat we een beeld hebben van wat er speelt. Er is een klankbordgroep van twintig mensen gevormd om met Actium te praten."

Het is nog niet duidelijk wanneer de sloop begint.