De Partij van de Arbeid maakt zich zorgen over de toekomst van de kinderboerderij in Sneek. Die kan weleens verdwijnen vanwege de uitbreiding van het zorgcomplex dat naast de kinderboerderij ligt, stelt de partij. De gemeentefractie wil nu van het college van B en W weten of er gesproken wordt met de mensen van de kinderboerderij over een alternatieve locatie.

De kinderboerderij ligt aan de Harste in Sneek, naast het zorgcentrum De Ielânen.