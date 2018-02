Doorsnee vermogen Friezen toegenomen, meer miljonairs

Het doorsnee vermogen van Friezen is in 2016 met 10 procent toegenomen. Dat blijkt uit de nieuwste vermogenscijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS). Daarbij valt op dat de Friezen met het meeste vermogen wonen op Ameland en Schiermonnikoog. Het doorsnee vermogen op die twee Waddeneilanden is meer dan 150.000 euro. Volgens econoom Peter Hein van Mulligen van het CBS is de groei te verklaren door de toenemende huizenprijzen.

Meer miljonairs

Het aantal miljonairs is ook toegenomen. In 2015 waren dat 4000 Friezen, een jaar later ligt dat getal op 5000. De top drie bestaat uit de gemeente Súdwest-Fryslân met 800 mensen, de gemeente Fryske Marren met 500 en in de gemeente Leeuwarden wonen ook 500 miljonairs. Het zijn vooral senioren, die zich tot deze groep mogen rekenen. "Een verklaring is dat veel senioren geen hypotheekschuld meer op hun woning hebben. Door de stijgende huizenprijzen groeit hun vermogen."

Bijstand

Naast het hoge aantal miljonairs in de gemeente Leeuwarden heeft deze gemeente ook een groot aantal mensen met een laag vermogen. "In grotere steden, zoals Leeuwarden, zie je vaak meer mensen die in de bijstand zitten."