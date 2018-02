"Aandacht internationale media goed voor toerisme Fryslân"

De internationale mediabelangstelling voor Culturele Hoofdstad is goed voor het toerisme in Fryslân. Dat zegt gedeputeerde Sietske Poepjes die onder andere verantwoordelijk is voor cultuur. De provincie profiteert vooral van publicaties in Duitse en Engelse media, zegt ze. "Dat zijn de landen, waar wij onze toeristen vandaan willen halen." De provincie wil 50 miljoen mensen van buiten Nederland bereiken. "Dat lukt absoluut!", zegt Poepjes.

De internationale belangstelling heeft nog een ander belangrijk effect volgens de gedeputeerde. "Wanneer wij bekendheid krijgen in het internationale veld - in de Dominicaanse Republiek zijn kranten te vinden, die met foto's en meer over de Culturele Hoofdstad schrijven - dan krijgen onze nationale kranten en televisiezenders daar ook ineens weer lucht van. En dat is soms wel een beetje achtergebleven. Ik denk dat dat misschien ook wel een beetje met de 'Randstedelijke blik' heeft te maken. Maar die mensen komen daar ook steeds meer op terug. Je ziet dat er in de rest van Nederland steeds meer belangstelling voor Fryslân is", aldus Poepjes.